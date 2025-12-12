رئيسة الحكومة تودع الوزير الأول الجزائري في ختام زيارته الرسمية إلى تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ودعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الجمعة، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب، في ختام زيارته الرسمية إلى تونس التي تواصلت يومين، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

و توجت هذه الدورة اليوم الجمعة، بالتوقيع على 25 اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرة تفاهم وتوأمة إلى جانب محضر الدورة، تعلقت بالخصوص بالمجالات الدبلوماسية والاقتصادية والتشغيل والتكوين والشباب والصحة والثقافة والإعلام.

و كانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، افتتحت أمس الخميس رفقة الوزير الاول الجزئري سيفي غريب، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي انعقد تحت عنوان “الصناعة والطاقة والسياحة”، بحضور عدد من الوزراء من البلدين، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ونظيره الجزائري كمال مولى.

كما وقعت شركات تونسية مع نظيراتها الجزائرية، أمس الخميس، سبع إتفاقيات شراكة على هامش هذا المنتدى الاقتصادي المشترك، الذي أنتظم في إطار الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



