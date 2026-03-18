رئيسة الحكومة: كل الوزارات والهياكل العمومية ملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز كل الإشكاليات التي تعترض تقدم أي مشروع

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزّعفراني الزّنزري ، في نهاية أعمال مجلس وزاري خُصّص للنظر في تقدّم البرامج والمشاريع العمومية في إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف والتعاون العربي والإسلامي، على أنّ كل الوزارات والهياكل العمومية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية في خدمة المواطن وملزمة بتذليل كل الصعوبات وتجاوز كل الإشكاليات التي تعترض تقدم أي مشروع.

كما أكّدت على ضرورة الاستفادة المثلى من مختلف أدوات وآليات التعاون الدولي المتاحة حسب الأولويات الوطنية، مبرزة في هذا الإطار حرص الدولة على تنفيذ كل البرامج والمشاريع العمومية حتى تكون رافعة حقيقية لدعم جهود التنمية، بما يساهم في إرساء ديناميكية تنموية قادرة على خلق الثروة وفتح آفاق أوسع للتشغيل، وبما يستجيب لتطلّعات المواطنين والمواطنات.

