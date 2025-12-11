Français
رئيسة الحكومة والوزير الأول الجزائري يفتتحان المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري

افتتحت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الجنزري، والوزير الأوّل الحزائري، سيفي غريب، الخميس، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري وذلك بمناسبة انعقاد اللجنة الكبرى 23 التونسيّة الجزائرية، بحضور عدد من الوزراء من البلدين بالإضافة إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول، ونظيره الجزائري، جمال مولى.

ويؤدي الوزير الأوّل الجزائري، زيارة رسمية لتونس لمدة يومين من 11 إلى 12 ديسمبر الجاري، للإشراف بمعية رئيسة الحكومة على أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والمنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري الذي ينعقد بمناسبة هذه الدورة.

وانعقد اليوم، اجتماع لجنة المتابعة التحضيرية للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية، بإشراف محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بمعيّة أحمد عطّاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

