رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف

تحيي تونس والجزائر، اليوم الأحد، الذكرى الثامنة والستين لأحداث ساقية سيدي يوسف (ولاية الكاف)، التي اندلعت يوم 8 فيفري 1958، وسقط خلالها عشرات الشهداء والجرحى من البلدين، جراء العدوان الغاشم الذي شنه المستعمر على هذه القرية الحدودية، بما جسّد واحدة من أسمى صور التلاحم النضالي بين شعبين، من أجل الانعتاق من الاستعمار الغاشم، دفاعا عن قيم الحرية والعزّة والكرامة الإنسانية.

و ترتبط وقائع أحداث ساقية سيدي يوسف، بالعملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الفرنسي على قرية ساقية سيدي يوسف، الواقعة في الحدود التونسية الجزائرية، كرد فعل على الدعم التونسي للثورة الجزائرية، والتي أسفرت عن سقوط 70 شخصا من بينهم تلاميذ، و148 جريحا من المدنيين التونسيين والجزائريين، في مشهد إنساني وسياسي تجاوز الحدود الجغرافية ليؤسّس لروابط أخوّة راسخة لا تنفصم.

و اعتبر هذا الهجوم العسكري آنذاك، “سابقة خطيرة”، لما اتسم به من قمع وحشي مارسه المستعمر على أبناء البلدين، لكنّه عزز من جهة أخرى، روح المقاومة لدى أبناء الشعبين، وساهم في تشكيل ردود فعل قوية في الأوساط الشعبية والسياسية، لتنطلق على إثرها موجة التنديدات بهذا العمل الغاشم، ويصبح الحدث لاحقا رمزاً للمقاومة والتضحية في سبيل الوطن، وانعكاسا للتحديات الكبرى التي واجهها الشعبان التونسي والجزائري خلال فترة الاستعمار.

و يحيي البلدان سنويا وفي نفس اليوم 08 فيفري من كلّ سنة، ذكرى هذه العملية التي امتزجت فيها الدماء التونسية بالجزائرية، لتظل منارة ملهمة للأجيال القادمة وتذكرها بالبطولات الملحمية للشعبين، ولتؤكد أهمية هذه الذكرى الخالدة، التي مثلت اللبنة الاولى للتعاون المشترك القائم بين البلدين الشقيقين، وعلى روح التآخي والتضامن التي تميز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

و في هذا الإطار، تشرف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأحد، مع نظيرها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، على موكب إحياء هذه الذكرى، بحضور عدد من أعضاء حكومتي البلدين وسفير الجزائر بتونس وعدد من الإطارات الجهوية.

و سيعقد كل من رئيسة الحكومة والوزير الأوّل الجزائري، إثر لقائهما، جلسة ثنائيّة تصحبها لقاءات ثنائية بين وفدي البلدين (كلّ وزير مع نظيره)، ليقع التوجّه لاحقا إلى النصب التذكاري بساقية سيدي يوسف، وينتظم بالمناسبة موكب خاشع بضريح الشهداء.

