رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء تندّد بالترويج للعلاج التقليدي كبديل للطب الحديث

في تدوينةٍ على الصفحة الرسمية للمجلس الوطني لعمادة الأطباء على شبكات التواصل الاجتماعي، ندّدت رئيسة المجلس بالترويج للعلاج التقليدي في وسائل الإعلام.

وحذّرت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء من بثّ محتوى، مساء الأحد، على قناة تلفزية خاصة يروّج للعلاج التقليدي باعتباره بديلاً أو بديلاً مماثلاً للطب القائم على الأدلة العلمية.

وقالت رئيسة المجلس: “هذا البرنامج وهذه التدخلات التي تُقدَّم غالباً دون تأطير علمي أو تحذير، تُضلّل الجمهور، وتُطبع مع ممارسات غير مُثبتة، وقد تتسبّب في تأخير خطير في التشخيص أو العلاج”.

وأضافت: “إنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للطب المبني على البراهين، ومع الالتزامات الأخلاقية المنصوص عليها في الميثاق الأخلاقي الطبي، لا سيما المواد المتعلقة بحماية الجمهور ومكافحة الدجل”.

وأعلن المجلس الوطني لعمادة الأطباء أنه سيتقدم رسميا بشكاية ضد البرنامج التلفزي الذي قدم فحوى مفاده إمكانية علاج السرطان بالتطبب و التدجيل و الحشائش عن طريق شخص لا علاقة له بالطب، و ذلك لما فيه من خطر على صحة المواطن التونسي.

و ذكرت العمادة الوطنية ان علاج مرض السرطان له أدوية خصوصية و بروتوكوليات علاجية توصف من قبل الاطباء المختصين لا غير و التي أثبتت نجاعتها

