رئيسة المكسيك تعد بافتتاح “تاريخي” لمونديال 2026

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعهدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بتنظيم حفل افتتاح “تاريخي واستثنائي” لبطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال استقبالها اليوم الثلاثاء في القصر الوطني بمكسيكو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

و أكدت شينباوم، في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” عقب هذا اللقاء، أن التحضيرات جارية على أعلى مستوى لإنجاح الحدث العالمي الذي سيفتتح في 11 جوان المقبل على ملعب “أزتيكا” بالعاصمة مكسيكو بمباراة تجمع المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي، مشددة على أن “كل شيء سيكون رائعا”.

من جهته، عبر إنفانتينو عن سعادته بزيارة المكسيك، مشيرا إلى أن البطولة المرتقبة ستكون “احتفالا كبيرا” للبلاد، في ظل الاستعدادات المكثفة في المدن المستضيفة، وعلى رأسها مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.

كما حضر رئيس الفيفا مباريات الملحق العالمي وإعادة افتتاح ملعب “أزتيكا”، في إطار متابعته الميدانية للتحضيرات، بينما شددت شينباوم على ضرورة مواصلة دعم المنتخب المكسيكي بقيادة المدرب خافيير أغيري خلال البطولة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



