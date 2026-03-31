الأخبار

رئيسة المكسيك تعد بافتتاح “تاريخي” لمونديال 2026

تعهدت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم بتنظيم حفل افتتاح “تاريخي واستثنائي” لبطولة كأس العالم 2026، وذلك خلال استقبالها اليوم الثلاثاء في القصر الوطني بمكسيكو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

و أكدت شينباوم، في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة “إكس” عقب هذا اللقاء، أن التحضيرات جارية على أعلى مستوى لإنجاح الحدث العالمي الذي سيفتتح في 11 جوان المقبل على ملعب “أزتيكا” بالعاصمة مكسيكو بمباراة تجمع المنتخب المكسيكي ونظيره الجنوب إفريقي، مشددة على أن “كل شيء سيكون رائعا”.

من جهته، عبر إنفانتينو عن سعادته بزيارة المكسيك، مشيرا إلى أن البطولة المرتقبة ستكون “احتفالا كبيرا” للبلاد، في ظل الاستعدادات المكثفة في المدن المستضيفة، وعلى رأسها مكسيكو وغوادالاخارا ومونتيري.

كما حضر رئيس الفيفا مباريات الملحق العالمي وإعادة افتتاح ملعب “أزتيكا”، في إطار متابعته الميدانية للتحضيرات، بينما شددت شينباوم على ضرورة مواصلة دعم المنتخب المكسيكي بقيادة المدرب خافيير أغيري خلال البطولة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

595
الأخبار

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية : الهلال الأحمر يساهم في حملات نظافة كبرى بولاية باجة

359
الأخبار

جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد
343
الأخبار

الأمين العام للكاف يرحل عن منصبه
332
الأخبار

والي سوسة يدعو الى تركيز كاميرا مراقبة بمداخل منطقة سيدي عبد الحميد
321
الأخبار

الاحتلال يمنع البطريرك بيتزابالا من دخول كنيسة القيامة لإحياء “أحد الشعانين”
310
الأخبار

انطلاق البث التجريبي للقناة الوطنية الرياضية التونسية (صور)
296
الأخبار

تونس تدعو إلى التهدئة و الحلول السلمية خلال اجتماع وزاري عربي طارئ
279
الأخبار

مجلس وزاري يتخذ قرارات لإصلاح منظومات الصحة و الضمان الاجتماعي و التغطية الصحية
274
اقتصاد وأعمال

بقلم الهادي السريب : الطلب العمومي… رافعة غير مستغلة للتحول الاقتصادي
274
الأخبار

طقس اليوم الاثنين : أمطار متفرقة ورياح قوية تصل إلى 70 كلم/س

