رئيسة وزراء الدنمارك: أيّ هجوم أمريكي على غرينلاند يعني نهاية الناتو

أكّدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن أي استيلاء أمريكي على جزيرة غرينلاند سيمثّل نهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي تصريحات فريدريكسن ردّا على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لفرض السيطرة الأمريكية على الجزيرة القطبية الاستراتيجية الغنية بالمعادن، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها فنزويلا نهاية الأسبوع.

وكانت العملية الخاطفة التي نفذتها القوات الأمريكية في كاراكاس للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، قد تركت العالم في حالة ذهول، وضاعفت من مخاوف الدنمارك وغرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك وجزء من حلف الناتو.

وهاجمت فريدريكسن ونظيرها في غرينلاند، جينس فريدريك نيلسن، تصريحات الرئيس الأمريكي محذّرين من “عواقب كارثية”، بينما أعرب العديد من القادة الأوروبيين عن تضامنهم معهما.

وقالت فريدريكسن لإذاعة “تي في 2” الدنماركية أمس الإثنين “إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى في الناتو عسكريا، فعندها سيتوقف كل شيء وهذا يشمل حلفنا وبالتالي الأمن الذي تحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

