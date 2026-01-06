Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيسة وزراء الدنمارك: أيّ هجوم أمريكي على غرينلاند يعني نهاية الناتو

رئيسة وزراء الدنمارك: أيّ هجوم أمريكي على غرينلاند يعني نهاية الناتو

أكّدت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن أي استيلاء أمريكي على جزيرة غرينلاند سيمثّل نهاية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتأتي تصريحات فريدريكسن ردّا على تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته لفرض السيطرة الأمريكية على الجزيرة القطبية الاستراتيجية الغنية بالمعادن، وذلك في أعقاب العملية العسكرية التي شهدتها فنزويلا نهاية الأسبوع.

وكانت العملية الخاطفة التي نفذتها القوات الأمريكية في كاراكاس للقبض على الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، في وقت مبكر من يوم السبت الماضي، قد تركت العالم في حالة ذهول، وضاعفت من مخاوف الدنمارك وغرينلاند، الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي تحت سيادة مملكة الدنمارك وجزء من حلف الناتو.

وهاجمت فريدريكسن ونظيرها في غرينلاند، جينس فريدريك نيلسن، تصريحات الرئيس الأمريكي محذّرين من “عواقب كارثية”، بينما أعرب العديد من القادة الأوروبيين عن تضامنهم معهما.

وقالت فريدريكسن لإذاعة “تي في 2” الدنماركية أمس الإثنين “إذا اختارت الولايات المتحدة مهاجمة دولة أخرى في الناتو عسكريا، فعندها سيتوقف كل شيء وهذا يشمل حلفنا وبالتالي الأمن الذي تحقق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

515
الأخبار

باجة : تركيب محطة ضخ شمسية ضمن مشروع نبعة لتعزيز الفلاحة المستدامة [فيديو]

440
أخر الأخبار

باجة: رجة أرضية بقوة 4،3 درجات في تيبار
393
أخر الأخبار

علي الزّرمديني: المجموعات الارهابية في حالة ضعف و انكسرت على حدود تونس و لكنها لم تنتهي [فيديو]
354
الأخبار

الكشف عن حقيقة نفي مادورو إلى تركيا
324
الأخبار

مقتل ما لايقل عن 40 شخصا خلال عملية اعتقال مادورو
308
الأخبار

ديلان برون : المستقبل سيكون أفضل للمنتخب التونسي
301
الأخبار

وزير الخارجية الأمريكي : لن ندعم بقاء نائبة رئيس فنزويلا على رأس السلطة
301
الأخبار

لماذا أطلق ترامب النار على مادورو… ولماذا لا يفعل الشيء نفسه مع بوتين أو شي أو كيم جونغ أون؟
293
الأخبار

الأولمبي الباجي يواجه نادي سيون السويسري ودياً
290
الأخبار

المنتخب الكاميروني يفوز على جنوب إفريقيا و يصطدم بالمغرب في ربع نهائي الكان (فيديو)

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى