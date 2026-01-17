Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس أوغندا يوويري موسيفيني يفوز بفترة ولاية سابعة

رئيس أوغندا يوويري موسيفيني يفوز بفترة ولاية سابعة

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا اليوم السبت فوز الرئيس يوويري موسيفيني بفترة ولاية سابعة مدتها خمسة أعوام في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أول أمس الخميس.

و أفادت اللجنة – حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – بأن موسيفيني فاز في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 72 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 25 في المائة لأقرب منافسيه بوبي واين.

من جانبه، أدان واين نتائج الانتخابات و وصفها بالزائفة، داعيا المواطنين الأوغنديين إلى تنظيم احتجاجات سلمية على هذه الانتخابات التي شابتها أعمال عنف.

يشار إلى أن موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما قد تولى رئاسة أوغندا للمرة الأولى في عام 1986، ومنذ ذلك الحين فاز في سبع انتخابات.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

616
الأخبار

بشرى لأحباء الأولمبي الباجي : المنتدبون الجُدُد جاهزون لمباراة اليوم

432
الأخبار

ميركاتو : الأولمبي الباجي ينتدب لاعبًا نيجيريًا وآخر بنينيًا
326
الأخبار

تونس: الميناء التجاري بقابس يتعزز بجرار بحري جديد عالي القدرة
293
الأخبار

العليبي: نزع سلاح المقاومة و جعل حكومة التكنوقراط هي المتحكمة في غزة أهم نقطة في خطة أمريكا و اسرائيل [فيديو]
275
الأخبار

المغرب : الملك الحسن الثالث بعيون صحيفة فرنسية… تغييرات كبرى في الأفق و رؤوس قد تسقط
266
الأخبار

خرج مادورو و أغلقت ديلسي رودريغيز الباب خلفه : شهر العسل مع ترامب
264
أخر الأخبار

ظهور ماكرون بعين حمراء متورمة يثير التساؤلات… والإليزيه يرد
256
الأخبار

تطوير مجالات التعاون محور لقاء رئيسة الحكومة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
251
الأخبار

بلدية صفاقس تنفّذ حملة لإزالة هياكل السيارات القديمة وتحسين المشهد الحضري
245
الأخبار

وزارة الفلاحة: 3 لترات في السنة معدل استهلاك التونسي من زيت الزيتون

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى