رئيس أوغندا يوويري موسيفيني يفوز بفترة ولاية سابعة

أعلنت لجنة الانتخابات في أوغندا اليوم السبت فوز الرئيس يوويري موسيفيني بفترة ولاية سابعة مدتها خمسة أعوام في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد أول أمس الخميس.

و أفادت اللجنة – حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية – بأن موسيفيني فاز في الانتخابات الرئاسية عقب حصوله على 72 في المائة من أصوات الناخبين مقابل 25 في المائة لأقرب منافسيه بوبي واين.

من جانبه، أدان واين نتائج الانتخابات و وصفها بالزائفة، داعيا المواطنين الأوغنديين إلى تنظيم احتجاجات سلمية على هذه الانتخابات التي شابتها أعمال عنف.

يشار إلى أن موسيفيني البالغ من العمر 81 عاما قد تولى رئاسة أوغندا للمرة الأولى في عام 1986، ومنذ ذلك الحين فاز في سبع انتخابات.

