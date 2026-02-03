رئيس اتحاد الفلاحين بجندوبة : أمطار هامة بالشمال الغربي تُحسّن المائدة المائية ومنسوب السدود [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجّلت عدد من ولايات الشمال الغربي نهاية الأسبوع المنقضي تساقط كميات هامة من الأمطار، ما ساهم في تحسّن وضعية المائدة المائية وانعكاس إيجابي على الموارد المائية بالجهة.

وفي هذا الإطار، أفاد لطفي الجمازي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بولاية جندوبة، في تصريح لمراسل تونس الرقمية بالجهة، أن ولاية جندوبة، على غرار بقية ولايات الشمال الغربي، شهدت نزول كميات معتبرة من الأمطار بعدد من معتمديات الولاية.

وأوضح الجمازي أن للأمطار المتساقطة لها جوانب إيجابية يتمثل أساسًا في تحسّن الإيرادات على مستوى السدود وارتفاع منسوبها، إلى جانب استفادة الأراضي الفلاحية من كميات هامة من المياه، خاصة بعد نهاية موسم الزراعات الكبرى منذ فترة.

وأكد المتحدث أن هذه الوضعية من شأنها أن تنعكس إيجابًا على نسبة الإنبات وتحسين المردودية الفلاحية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم آمال الفلاحين في موسم فلاحي أفضل.

