رئيس اتحاد جدة يكشف أسباب مغادرة كريم بنزيما

كشف فهد سندي رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن أسباب رحيل الفرنسي كريم بنزيما من الفريق خلال الانتقالات الشتوية الماضية، حيث رحل بنزيما إلى الهلال السعودي.

و قال رئيس الاتحاد السعودي لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية: “لم نكن نخطط لخروج كريم بنزيما من الاتحاد، كانت الخطة في الفترة الشتوية استمرار بنزيما مع التعاقد مع مهاجم تحت السن، لكن بعد وصول معطيات تؤكد عدم رغبة اللاعب في الاستمرار، أصبح خروجه أمرًا حتميًا”.

و اختتم رئيس اتحاد جدة تصريحاته قائلا : بعد مغادرة بنزيما، صعد ميتاي ضمن قائمة الثمانية لاعبين، ما استلزم خروج لاعب آخر لإتاحة التعاقد مع مهاجم، وكان الخيار الأقرب حينها هو كانتي”.

