Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس الاتحاد الإيراني : الأمل في المشاركة بكأس العالم 2026 ضئيل

رئيس الاتحاد الإيراني : الأمل في المشاركة بكأس العالم 2026 ضئيل

أثارت الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف كبيرة بشأن مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.

و قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريحات للتليفزيون الرسمي الإيراني: “مع ما حدث اليوم من الهجوم الأمريكي، من غير المرجح أن ننظر بأمل تجاه المشاركة في كأس العالم، و القرار النهائي يعود لقادة الرياضة في البلاد”.

و أضاف رئيس الاتحاد الإيراني، أن الملف لم يعد رياضيًا فقط، بل بات مرتبطًا بالظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة حاليًا.

و أشار تاج إلى تعليق جميع منافسات الدوري المحلي وكافة الأنشطة الكروية حتى إشعار آخر، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير في ظل حالة التوتر العسكري الراهنة.

و أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من “غير المرجح” أن تذهب إيران إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وتوقف دوريها، حيث ستلعب إيران مبارياتها الثلاث على الأراضي الأمريكية في المونديال.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

521
الأخبار

عاجل: سماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

235
الأخبار

البطولة الوطنية : النتائج و الترتيب إثر الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السابعة إياب
219
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
204
الأخبار

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور
203
الأخبار

تونس: وزارة الصحة تقتني 117 منظار جراحي عالي الدقة بكلفة ناهزت 32 مليون دينار
الأخبار

الإدارة الجهوية للصّحة بتونس تنتدب إطارات شبه طبية
201
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
197
اقتصاد وأعمال

مصر : صندوق النقد الدولي يضخّ 2.3 مليار دولار بعد انتقاد مديونية تناهز 100%… فليُفهم من يفهم
197
الأخبار

تونس: 24 سنة سجنا لرئيس غرفة أصحاب المخابز بتهم الاحتكار والمضاربة والإثراء غير المشروع
193
أخر الأخبار

تعزيز أسطول النقل بصفاقس بـ24 حافلة مُزدوجة جديدة [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى