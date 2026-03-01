رئيس الاتحاد الإيراني : الأمل في المشاركة بكأس العالم 2026 ضئيل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثارت الأزمة المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران مخاوف كبيرة بشأن مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الصيف المقبل.

و قال مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في تصريحات للتليفزيون الرسمي الإيراني: “مع ما حدث اليوم من الهجوم الأمريكي، من غير المرجح أن ننظر بأمل تجاه المشاركة في كأس العالم، و القرار النهائي يعود لقادة الرياضة في البلاد”.

و أضاف رئيس الاتحاد الإيراني، أن الملف لم يعد رياضيًا فقط، بل بات مرتبطًا بالظروف السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة حاليًا.

و أشار تاج إلى تعليق جميع منافسات الدوري المحلي وكافة الأنشطة الكروية حتى إشعار آخر، وذلك حفاظاً على سلامة اللاعبين والجماهير في ظل حالة التوتر العسكري الراهنة.

و أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من “غير المرجح” أن تذهب إيران إلى كأس العالم في الولايات المتحدة وتوقف دوريها، حيث ستلعب إيران مبارياتها الثلاث على الأراضي الأمريكية في المونديال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



