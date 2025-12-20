رئيس البرازيل : التدخل العسكري في فنزويلا سيفضي إلى كارثة إنسانية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم السبت، خلال افتتاح قمة ميركوسور، إن التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا سيكون «كارثة إنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

و أضاف لولا أن «القارة الأميركية الجنوبية باتت من جديد مهددة بوجود قوة عسكرية أجنبية»، خلال القمة المنعقدة في مدينة فوز دو إيغواسو بجنوب البرازيل.

و قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» بُثّت (الجمعة)، إنه لا يستبعد احتمال خوض حرب ضد فنزويلا، و ذلك بعد تصعيد حملة الضغط الأميركية على كراكاس بفرض حصار نفطي.

و قال ترمب في مقابلة هاتفية مع قناة «إن بي سي نيوز»، الخميس، رداً على سؤال بشأن إمكان استبعاد الحرب : «لا أستبعد ذلك، لا».

كما امتنع عن الإفصاح عما إذا كان يرغب في إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

و يقول مادورو اليساري إن واشنطن تسعى لتغيير النظام في كراكاس.

و أضاف ترمب : «إنه يعرف بالضبط ما أريده. إنه يعرف أفضل من أي شخص آخر».

و أكد الرئيس الأميركي أنه ستتم مصادرة ناقلات نفط أخرى، بعد أن سيطرت القوات الأميركية الأسبوع الماضي على ناقلة أبحرت من الدولة الأميركية اللاتينية.

و ترك ترمب العالم في حيرة من أمره بشأن أهدافه النهائية تجاه فنزويلا، بعد أن عزز بشكل كبير الوجود العسكري الأميركي في منطقة البحر الكاريبي في الأشهر الأخيرة.

و تتهم واشنطن مادورو بإدارة كارتل «مخدرات إرهابي»، و نفّذت القوات الأميركية منذ سبتمبر ضربات عدة على قوارب قالت إنها تحمل مخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص.

