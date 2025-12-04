رئيس البرلمان : تعهدت بالدفاع عن الوطن والمسار والمجلس (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

اضطر رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، الخميس 4 ديسمبر 2025 الى رفع أشغال الجلسة العامة بعد أن شهدت مغادرة بعض النواب لقاعة الجلسة العامة والاحتجاح على تصريحات النائب منال بديدة.

وفي مستهل استئناف أشغال الجلسة العامة أكد بودربالة لى أنه حين تم اختياره من قبل النواب ليكون على رئيس الغرفة التشريعية تعهد بالدفاع عن الوطن والمسار والمجلس مضيفا” وتهعدت ايضا اني في صورة شعوري بعدم قدرتي على الدفاع عن ما تعهدت به فاني سأتخلى عن المسؤولية”.

واكد بودربالة على أن مجلس نواب الشعب نبع من ارادة شعبية استجابة لتطلعات أغلب أفراد الشعب التونسي يوم 25 جويلية 2021 مضيفا “وتحملنا المسؤولية..والحمد لله عملنا الى اليوم في اطار الدستور، على تحقيق طموحات شعبنا..واليوم نتيجة لظغوطات التي يتعرض لها النواب امام طموحات ومطالب ناخبيهم من الطبيعي ان يتقدموا بمقترحات تستجيب لهذه التطلعات الشعبية”.

واعتبر رئيس البرلمان أن ما قدم من فصول اضافية في مشروع قانون المالية 2026 تعبر عن تطلعات ناخبيهم باعتبارهم يعبرون عن ارادتهم مضيفا “ونحن نعلم ان للدولة اكراهات..وللشعب مطالب..ونحن عملنا ان نجد التوازن بينهما..ونحن نعمل على ذلك من خلال عملنا التشريعي.. وأؤكد ان كافة الزميلات والزملاء هم في مستوى اللحظة التي ينتظرها الشعب”.

