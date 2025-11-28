رئيس البرلمان : نحن نُمارس سيادتنا كاملة ولا نسمح لأي طرف بالتدخل في شؤوننا الداخلية (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شدّد رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة على أننا في تونس نُمارس سيادتنا كاملة ولا نسمح لأي طرف بالتدخل في شؤوننا الداخلية وفق تعبيره.

وأكد بودربالة أن مشاكلنا الداخلية تحل داخليا من طرف المؤسسات الرسيمة مضيفا “وأقول لبعض الأطراف الخارجية التي مازالت تؤمن بالعقلية الاستعمارية..أن ذلك الوضع قد ولى..”.

ولفت رئيس البرلمان أن الحريات الشخصية والعامة محترمة وحرية الاعلام مكفولة وحق التظاهر وابداء الرأي المعارض مكفول دستوريا وفق تأكيده.

