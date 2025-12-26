رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افتتح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة، مهرجان زيت الزيتون بتبرسق (ولاية باجة)، الذي تنظمه جمعية صيانة المدينة من 26 الى 28 ديسمبر الجاري.

و زار بودربالة، المعرض التّجاري والاقتصادي الذي أقيم بالمناسبة، واطّلع على ما احتواه من معروضات ومنتوجات تعرّف بالتراث الفلاحي بالجهة وتروّج لزيت الزيتون التبرسقي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

كما أعرب بالمناسبة، عن تقديره لجودة المنتوج الفلاحي بالجهة، وعن ابتهاجه بزيارة مدينة تبرسق والالتقاء بأهاليها.

و قد حضر افتتاح المهرجان، النّائب عن دائرة باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق عواطف الشنيتي، و والي باجة و المعتمد الأول و معتمد تبرسق و عدد من الإطارات الجهوية و المحلية.

