رئيس البرلمان يُوجه رسالة مفتوحة إلى الوظيفية التنفيذية

دعا رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، الوظيفة التنفيذية، للإسراع في تقديم مشاريع القوانين للمجلس ليتمكن من دراستها بعمق وتأنّ خدمة للمصلحة العليا للوطن ولطموحات الشعب التونسي، وليكون المشرّع على اقتناع عندما يقوم بالتصويت على القوانين.

وأكّد بوردبالة في كلمة له في ختام الجلسة العامة المنعقدة امس الاربعاء، وبمناسبة السنة الإدارية الجديدة، أنّ النواب مجندون وهم في الخطّ الأول للدفاع عن مصالح الشعب والوطن وخدمته على أساس اليمين التي أدّوها، مشدّدا على استعداد المجلس تمام الاستعداد للقيام بواجبه في الذود عن حمى الوطن، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

وذكّر بأن المجلس استبشر، خلال استعراض بيان رئيسة الحكومة حول مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية لسنة 2026 ومهمة رئاسة الحكومة، بعديد مشاريع القوانين باعتبارها ستحقّق الثورة التشريعية المرجوّة بالنسبة للّنماء الاقتصادي ولتحسين الوضع الاجتماعي.

وجدّد التأكيد على أنّ مجلس نواب الشعب في انتظار هذه القوانين ليدرسها بكل تدقيق خدمة لمصلحة الشعب، مشددا على وجوب التناغم بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية، والحرص الدائم على الوحدة بين وظائف الدولة.

