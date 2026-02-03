رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة يستقبل بعثة النادي الإفريقي المتوّجة بلقب دورة دبي الدولية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سفيان الجريبي بعثة النادي الإفريقي بمطار تونس قرطاج الدولي، وذلك بحضور رئيس النادي الإفريقي السيد محسن الطرابلسي، عقب التتويج المستحق بلقب دورة دبي الدولية.

و قد جدّد سفيان الجريبي، باسمه و باسم كافة أعضاء المكتب الجامعي، تهانيه إلى لاعبي النادي الإفريقي و إطاره الفني و الإداري ، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس قدرة كرة السلة التونسية على التألق في المحافل الدولية.

