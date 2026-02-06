Français
رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم يحسم مصير وليد الركراكي

رفض فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اللجوء لخيار الإطاحة بوليد الركراكي من تدريب أسود الأطلس، بعد الإخفاق في أمم أفريقيا 2025.

و فشل المنتخب المغربي مع الركراكي في حصد لقب بطولة أمم أفريقيا، التي أقيمت على أرضه ووسط جماهيره، بعد خسارة المباراة النهائية أمام السنغال، بهدف نظيف.

و ذكرت مصادر صحفية مغربية أن اجتماع لقجع مع الركراكي، انتهى إلى تأكيد الثقة في استمرار المدرب مع الأسود، حتى نهاية عقده بختام مونديال 2026.

و أكدت المصادر أن رئيس الاتحاد المغربي، اطلع على تقارير تقييم الأداء العام للمنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 2025.

و نوهت المصادر إلى عدم استبعاد إجراء تعديلات على الجهاز الفني للأسود، بإضافة عناصر جديدة أو التخلي عن بعض العناصر الحالية.

و يقع منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بمونديال 2026، بجوار البرازيل و اسكتلندا و هايتي.

