رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد

توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر هذا اليوم إلى منزل الفقيد الأستاذ العميد الصادق بلعيد، رحمه الله، حيث قدّم واجب العزاء إلى أفراد عائلته.

و توفي أمس السبت 7 مارس 2026، الدكتور الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري، عن عمر يناهز الـ87.

و يعد الفقيد قامة قانونية وأكاديمية بارزة في تونس، وقد عُرف بخبرته في القانون الدستوري وبمساهماته العديدة في النقاش العام حول الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في البلاد.

درّس الفقيد لسنوات طويلة في عدة مؤسسات جامعية تونسية، حيث تولّى عمادة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بين سنتي 1971 و1977.

كما ترأس “الهيئة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة” التي كُلفت بصياغة مسودة الدستور الجديد.

و للراحل مؤلفات عديدة في القانون الدستوري، على غرار ‘الإسلام والقانون’ و’الاندماج الإقليمي’.

