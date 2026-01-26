رئيس الجمهورية قيس سعيّد : الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا “ليبيا ليبيا”

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم، 26 جانفي 2026، بقصر قرطاج، معالي السيد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذي يؤدي زيارة إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا الذي تحتضنه بلادنا هذا اليوم.

وفي مستهلّ اللقاء، نقل السيد أحمد عطاف تحيات وتقدير فخامة الرئيس عبد المجيد تبون إلى أخيه الرئيس قيس سعيّد وتمنياته الأخوية الصادقة لتونس وشعبها بمزيد التطور والنماء.

وجدّد رئيس الدولة بهذه المناسبة تأكيده على عمق الروابط التاريخية بين تونس والجزائر، وعلى متانة علاقات التعاون الثنائي والرغبة المشتركة في مزيد تعزيزها في كافة المجالات ومجابهة مختلف التحديات التي تواجه البلدين والمنطقة على حدّ سواء، وهو ما يقتضي تكثيف التعاون ووضع اليد في اليد من أجل استشراف مستقبل أفضل يلبي تطلعات البلدين.

وبخصوص الوضع في ليبيا، جدّد رئيس الجمهورية موقفه الذي تبناه منذ سنة 2020، وهو أنّ الحلّ في ليبيا لا يمكن أن يكون إلاّ ليبيًا ليبيًا، وأنّ تدويل القضايا الوطنية لا يزيدها إلاّ تعقيدًا، مُشيرًا إلى أنّ اللقاءات التشاورية هامة، ولكن التشاور ليس هدفًا في ذاته، بل أداة لمساعدة الشعب الليبي الشقيق في تحقيق كافة تطلعاته وانتظاراته، وهو الوحيد المخوّل لتقرير مصيره بنفسه بمنأى عن أيّ تدخلات خارجية.

كما أعاد رئيس الدولة تأكيده على أنّ الليبيين وحدهم هم القادرون على تحديد اختياراتهم وفق ما يرتضيه الشعب الليبي، مشدّدًا على تمسّك تونس بوحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.

وأضاف رئيس الجمهورية أنّ تونس مستعدة لاحتضان مؤتمر جامع يلتقي فيه الليبيون ويختارون فيه بكلّ حرية ما يصبون إليه، ولهم كلّ القدرات والكفاءات لتجسيد إرادة الشعب الليبي.

