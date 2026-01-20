رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تحوّل مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ولاية المنستير، وتحديدًا إلى مدينة المكنين، التي شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة نزول كميات غزيرة من الأمطار تسببت في فيضانات أودت بحياة أربعة أشخاص.

وقام رئيس الجمهورية بزيارة إلى عائلات ضحايا الفيضانات، حيث قدّم لهم واجب العزاء

كما تحاور رئيس الجمهورية مع المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وانشغالاتهم، واطّلع على حجم الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



