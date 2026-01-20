Français
رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين

رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة إلى المكنين

تحوّل مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى ولاية المنستير، وتحديدًا إلى مدينة المكنين، التي شهدت خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة نزول كميات غزيرة من الأمطار تسببت في فيضانات أودت بحياة أربعة أشخاص.

وقام رئيس الجمهورية بزيارة إلى عائلات ضحايا الفيضانات، حيث قدّم لهم واجب العزاء

كما تحاور رئيس الجمهورية مع المواطنين واستمع إلى مشاغلهم وانشغالاتهم، واطّلع على حجم الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة.

