رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، و تحديدًا إلى معتمدية قرمبالية، وذلك لمعاينة الأضرار التي خلّفتها كميات الأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة.

و تندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الوضع الميداني والاطلاع عن قرب على حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية و عدد من الأحياء و المناطق المتضرّرة، جرّاء التقلبات المناخية و نزول كميات هامة من الأمطار.

كما استمع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة إلى مشاغل المواطنين.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



