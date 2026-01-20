Français
رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل لمعاينة أضرار الأمطار

أدّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026، زيارة غير معلنة إلى ولاية نابل، و تحديدًا إلى معتمدية قرمبالية، وذلك لمعاينة الأضرار التي خلّفتها كميات الأمطار الأخيرة التي شهدتها الجهة.

و تندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الوضع الميداني والاطلاع عن قرب على حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية و عدد من الأحياء و المناطق المتضرّرة، جرّاء التقلبات المناخية و نزول كميات هامة من الأمطار.

كما استمع رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة إلى مشاغل المواطنين.

