رئيس الجمهورية قيس سعيّد في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات

تحوّل رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2026 في زيارة غير معلنة إلى مدينة الحمامات من ولاية نابل، وذلك لمعاينة الأضرار التي خلّفتها الأمطار الغزيرة و الفيضانات الأخيرة التي شهدتها الجهة.
و قد اطّلع رئيس الدولة ميدانيًا على وضعية عدد من الأحياء و المناطق المتضرّرة، كما تواصل مباشرة مع المواطنين و استمع إلى مشاغلهم و انشغالاتهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الجمهورية قد تحول اليوم إلى عدد من المناطق بتونس العاصمة، من بينها رادس، إضافة إلى تحوّله إلى معتمدية قرمبالية من ولاية نابل و ذلك في إطار متابعته المستمرة لتداعيات الأمطار الأخيرة بعدد من جهات البلاد.
