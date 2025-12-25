Français
Anglais
العربية
تونس

رئيس الجمهورية لرئيسة الحكومة : ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات

رئيس الجمهورية لرئيسة الحكومة : ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله عصر أمس، 24 من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، السيّدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة، على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات بعد التّفويض الشّعبي ليوم السّابع عشر من هذا الشّهر الذي تداعى فيه التونسيّون والتونسيّات في تونس العاصمة وفي كافّة أنحاء الجمهوريّة ووجّه فيه رسالة مضمونة الوصول محتواها صفعة تاريخيّة لكلّ المتربّصين بهذا الوطن العزيز.

وشدّد رئيس الدّولة على أنّه لا مجال لتخييب آمال شعبنا ولا مجال لمعالجة الأوضاع قطاعًا إثر قطاع، كما أنّ خير المسؤولين هو من آثر الوطن وسيادته وتعفّف وذلّل كلّ الصّعاب، والجواب لن يكون خطابًا أو بلاغًا بل الجواب سيكون صدى في الواقع لتحقيق أهداف الثّورة في الشّغل والحريّة والكرامة الوطنيّة.

كما ذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ الوعي الوطني العميق للشّعب التونسي يمثّل السّور المنيع أمام كلّ الترتيبات لأنّه على علم بحقيقة من راموا الإتّفاق على النّفاق.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

697
الأخبار

ملعب باجة : حقيقة تغيّر لون العشب و أين وصلت أشغال السبورة اللامعة الجديدة ؟ [فيديو]

382
الأخبار

الأولمبي الباجي : تغييرات صلب الإطار الفني
357
اقتصاد وأعمال

أكديطال المغربية تستحوذ على 100% من رأس مال مجموعة مستشفيات توفيق التونسية
337
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)
311
الأخبار

الجزائر : ترامب يريد «رجلًا صارمًا» سفيرًا… و «صديقة» الجزائريين تغادر المشهد
302
الأخبار

المنتخب المغربي مُهدّد بخسارة أحد أبرز ركائزه في بقية مشوار “الكان”
288
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
286
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
279
اقتصاد وأعمال

برلمان : البنك المركزي والديوانة يتمسكان بتنقيح مقترح القانون المتعلق بتسوية مُخالفات الصرف
277
الأخبار

مهمة جديدة لجمال السلامي بعد قيادة منتخب الأردني إلى نهائي كأس العرب

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى