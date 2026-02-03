رئيس الجمهورية يدعو شركتيْ ‘سنيت’ و’سبرولس’ إلى الإسراع بإنجاز أحياء جديدة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تطرّق رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد مجدّدا إلى الكراء المُملّك الذّي تمّ إقراره، وأكّد على ضرورة الإسراع بإنجاز أحياء جديدة في كامل أنحاء الجمهورية عن طريق الشّركة الوطنيّة العقارية للبلاد التّونسية أو عن طريق شركة النّهوض بالمساكن الاجتماعية وفق أمثلة عمرانية لا تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي فحسب، بل تقوم أيضا على استشرافٍ للمستقبل.

وجاء ذلك لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، كلاّ من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وفق بلاغ اعلامي للرّئاسة. وخلُص رئيس الدّولة إلى أنّ العمل جارِ بهدف تغيير العديد من التشريعات، ولكنّ البنية التحتية تحتاج قبل كلّ شيء إلى بنية فكرية جديدة يحملها شباب قادم وإلى محاسبة كلّ من أذنب في حقّ الشّعب التونسي وتسبّب في إهدار أمواله

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



