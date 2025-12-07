Français
الأخبار

رئيس الجمهورية يستقبل أعضاء الفريق الذين كلّفهم بإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس (فيديو)

استقبل رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد عصر يوم أمس، السّادس من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، أعضاء الفريق الذين كلّفهم بإيجاد حلول للوضع البيئي بقابس حيث تمّ تناول جملة من الحلول الآنيّة لوضع حدّ لهذه الكارثة البيئيّة.

و أكّد رئيس الدّولة أنّه يُتابع الوضع يوميّا مُكْبرًا ما أظهره أهالي قابس من وعي وطني عميق ومُثنيا على العمل الذي يُواصل هذا الفريق القيام به ومُشيرا إلى أنّ هذه الحلول يجب أن تتنزّل في إطار رؤية استراتيجية شاملة للأوضاع البيئيّة في كافّة أنحاء البلاد.

و ذكّر رئيس الجمهوريّة بأنّ الوضع لم يكن ليصل إلى هذا الحدّ لو تمّت الصيانة والتعهّد وتجديد عدد من المعدّات في التوقيت المناسب، هذا إلى جانب الفساد والانتدابات العشوائية التي تمّت لا بناء على مقاييس علميّة بل لاعتبارات سياسيّة فضلا عن أنّ النيّة التي كانت تتّجه إلى التفويت في المجمّع الكيميائي وفي كلّ المؤسّسات والمنشآت العموميّة، ومن بين مظاهر الفساد وليست الوحيدة طلبات العروض التي تؤول في كلّ مرّة إلى نفس المؤسّسة التي ما إن تقوم بتركيب العازل داخل آلات الإنتاج إلاّ وتتعطّل من جديد ومع ذلك يفوز بالعرض مرّة أخرى من عطّلها وأفسدها.

و أكّد رئيس الدّولة على أنّ الوضع لا يمكن أن يستمرّ مشدّدا على الحقّ المشروع للشّعب في بيئة سليمة خالية من كلّ أشكال التلوّث بكلّ المعاني، مُسديا تعليماته بدعم أعضاء هذا الفريق بهدف الإنتهاء خلال الأيّام القادمة من إعداد التقرير النهائي والشروع في الإجراءات الكفيلة بمعالجة الوضع البيئي في قابس.

و شدّد رئيس الجمهوريّة على ضرورة أن يتسلّح الجميع بروح الجنديّ المُقاتل على جبهة القتال وأن يتمّ تغليب المصلحة العُليا للوطن وتفويت الفرصة على المتربّصين بتونس التي لن تكون لقمة سائغة لأيّ كان وفي أيّ موقع كان.

تعليقات

