الأخبار

رئيس الجمهورية يستقبل وزير التجارة و الصناعة بسلطنة عمان (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح يوم أمس، السبت السادس من شهر ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، معالي السيد قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة و ترويج الاستثمار بسلطنة عُمان.

و ذكّر رئيس الدّولة في مستهلّ هذا اللقاء بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع تونس بسلطنة عُمان مشيرا، في هذا السياق، إلى أنّ العلاقات بين البلدين ممتدة و عريقة و متجذّرة و أنّ هناك شواهد كثيرة على عراقتها ومن بينها المدرسة التي أسّسها المدرّس التونسي محمد علي بوذينة بمسقط في أوائل القرن العشرين في عهد السلطان تيمور بن فيصل، هذا بالإضافة إلى الزيارة التاريخية التي كان أدّاها المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد إلى تونس سنة 1973.

و أضاف رئيس الجمهوريّة أنّ مسيرة التعاون الثنائي التي انطلقت منذ بداية سبعينات القرن الماضي و ترسّخت عبر السنوات في مجالات التعليم و الثقافة و التكوين و الإدارة و الصحة و القضاء مُرشّحة اليوم لمزيد التطوير والتنويع لتشمل مجالات متعدّدة في الاقتصاد والتجارة و الاستثمار و تنمية الموارد البشرية و ذلك بالاستفادة من رصيد الاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين و بالنظر إلى آفاق التعاون الرحبة و فرص التعاون و الشراكة المتاحة من الجانبين، منوّها بما تحقّق من نتائج و فرص تعاون واعدة خلال زيارة معالي وزير التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار العُماني إلى بلادنا.

و شدّد رئيس الدّولة على أنّ التطورات المتسارعة والعميقة التي يعيشها العالم اليوم وما تفرضه من تحدّيات وتغيّرات تقتضي تقاربا وتعاونا أكبر حتّى نكون في موعد مع التاريخ وحتى نكون مساهمين فاعلين في صنعه.

