الأخبار

رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء لعائلة ضحايا الفيضانات و يُسدي تعليماته بتكثيف عمليات البحث عن البحارة المفقودين [فيديو]

على إثر الفيضانات التي شهدتها بعض جهات الجمهورية، تحوّل رئيس الدولة قيس سعيد يوم أمس، 20 من شهر جانفي الجاري، إلى قاعة العمليّات بالدّيوان الوطني للحماية المدنيّة، حيث اطّلع على جملة الإجراءات التي تمّ اتّخاذها، كما استمع إلى عدد من المسؤولين حول تطوّرات الوضع وتوقّعات الأحوال الجويّة للأيّام القليلة القادمة.

و إثر ذلك، تنقّل رئيس الجمهوريّة إلى مدينة رادس، وتحديدًا إلى وادي مليان والمناطق المحيطة به، ثم تحوّل إلى منطقتي عرقوب الجديد ودوّار هلال بمعتمدية قرمبالية، ومنها إلى وسط مدينة الحمّامات.

كما تحوّل رئيس الدّولة إلى معتمديّة المكنين، حيث أدّى واجب العزاء لعائلات عدد من ضحايا الفيضانات، قبل أن يتوجّه إلى معتمديّة طبلبة، أين التقى بعائلات البحّارة الذين تعرّضوا إلى حادث انقلاب قارب صيد، مسديًا تعليماته لتكثيف عمليات البحث وتسخير كلّ الوسائل المتاحة.

و في فجر هذا اليوم، تحوّل رئيس الجمهوريّة إلى مدينة نابل، ثم إلى معتمديّة سليمان التي حاصرتها المياه من جميع الجهات حيث تابع أوضاع المواطنين الذين تمّ إيواؤهم بالمراكز التي تم إعدادها للغرض، مشيدًا بالمجهودات التي بذلتها القوّات العسكريّة والأمنيّة وأعوان الحماية المدنيّة، وبما أبداه المواطنون من روح تضامن و تآزر.

