رئيس الجمهورية يُشرف على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر هذا اليوم، 26 من شهر رمضان المعظّم، 16 من شهر مارس الجاري بقصر قرطاج، على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم.

و افتُتح هذا الموكب بتلاوة آياتٍ بيّنات من الذّكر الحكيم، قبل أن يتولّّى رئيس الدّولة تسليم الجوائز والشّهادات للمتفوّقين.

و حضر هذه المناسبة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي ورئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم الشيخ محمد مشفر و الشيخ منذر الجدّي.

