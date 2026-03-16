رئيس الجمهورية يُشرف على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد ظهر هذا اليوم، 26 من شهر رمضان المعظّم، 16 من شهر مارس الجاري بقصر قرطاج، على موكب لتوزيع الجوائز على المتفوّقين في المسابقة الوطنيّة لحفظ القرآن الكريم.

و افتُتح هذا الموكب بتلاوة آياتٍ بيّنات من الذّكر الحكيم، قبل أن يتولّّى رئيس الدّولة تسليم الجوائز والشّهادات للمتفوّقين.

و حضر هذه المناسبة سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ هشام بن محمود ووزير الشؤون الدينية السيد أحمد البوهالي ورئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم الشيخ محمد مشفر و الشيخ منذر الجدّي.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

350
أخر الأخبار

الحرب في إيران: ترامب يفتح جبهة جديدة ضد وسائل الإعلام الأمريكية

289
أخر الأخبار

من مضيق هرمز إلى مصانع آسيا: الحرب في إيران تُحدث زلزالاً طاقياً عالمياً
284
الأخبار

حجز أكثر من 40 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة و غلق 14 محلا خلال الأسبوع الثالث من رمضان
272
الأخبار

الترجي يتوجّه بنداء إلى جماهيره قبل مواجهة الأهلي
246
الأخبار

إرجاع تواتر السفرات على خطي نابل حمام الأنف تونس و الحمامات حمام الأنف تونس بداية من يوم غد الاثنين
243
الأخبار

سوسة : حملة مراقبة اقتصادية و صحية في مساكن تسفر عن تسجيل مخالفات و حجز مواد غذائية غير صالحة
243
الأخبار

وزارة الصحة تكشف عن خطة لمراجعة تصنيف مراكز الصحة الأساسية
239
الأخبار

أوّل عملية زرع مفصل ركبة كامل بالمستشفى الجهوي بجندوبة
236
رياضة

خوان لابورتا يفوز بانتخابات رئاسة برشلونة حتى 2031
233
الأخبار

دوري أبطال إفريقيا : التشكيلة الأساسية لمباراة الترجي و الأهلي

