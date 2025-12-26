رئيس الجمهوريّة يلتقي بكل من إبراهيم بودربالة و عماد الدّربالي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس الخميس، 25 ديسمبر الجاري، بقصر قرطاج، كلاّ من السيّدين إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشّعب وعماد الدّربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء على تمسّك تونس بسيادتها وباختيار شعبها وبالعمل، كلّ في إطار اختصاصاته، على رفع التحدّيات وخاصّة منها الإجتماعية والإقتصادية، مجدّدا في هذا السّياق، إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ القدرات ومؤكّدا على أنّ خبراتنا كثيرة وصفوتها شبابنا، وستتجسّد آماله وانتظاراته لا في مستوى النّصوص بل في حيّز الواقع والتنفيذ. وسيقوم على تجسيمها وطنيّون أحرار يستبطنون الوطن وكرامته ومستعدّون للعطاء دون حدود ولا يرتضون بغير العزّة بديلاً، ولن يبقى بهذه الإرادة الفولاذيّة لا بائس ولا محروم.

وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على ضرورة الوقوف صامدين ثابتين على جبهة واحدة في الطريق التي خطّها الشّعب بدمائه وجراحه وآماله، وسنتخطّى كلّ الصّعاب. فقد رام شعبنا صعود الجبال، وهو يصعد كلّ يوم، وليس بعد الصّعود لا انتكاس ولا هبوط مهما حاولت فلول الردّة الرّجوع إلى الوراء، وستشعّ مشاعل النّور وينقشع الظّلام عمّن ظُلموا واضطُهدوا وعانوا من البطالة والإقصاء.

