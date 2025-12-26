Français
Anglais
العربية
تونس

رئيس الجمهوريّة يلتقي بكل من إبراهيم بودربالة و عماد الدّربالي

رئيس الجمهوريّة يلتقي بكل من إبراهيم بودربالة و عماد الدّربالي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس الخميس، 25 ديسمبر الجاري، بقصر قرطاج، كلاّ من السيّدين إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشّعب وعماد الدّربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكّد رئيس الدّولة في بداية هذا اللّقاء على تمسّك تونس بسيادتها وباختيار شعبها وبالعمل، كلّ في إطار اختصاصاته، على رفع التحدّيات وخاصّة منها الإجتماعية والإقتصادية، مجدّدا في هذا السّياق، إيمانه العميق بأنّ تونس تتوفّر على كلّ القدرات ومؤكّدا على أنّ خبراتنا كثيرة وصفوتها شبابنا، وستتجسّد آماله وانتظاراته لا في مستوى النّصوص بل في حيّز الواقع والتنفيذ. وسيقوم على تجسيمها وطنيّون أحرار يستبطنون الوطن وكرامته ومستعدّون للعطاء دون حدود ولا يرتضون بغير العزّة بديلاً، ولن يبقى بهذه الإرادة الفولاذيّة لا بائس ولا محروم.

وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى التأكيد على ضرورة الوقوف صامدين ثابتين على جبهة واحدة في الطريق التي خطّها الشّعب بدمائه وجراحه وآماله، وسنتخطّى كلّ الصّعاب. فقد رام شعبنا صعود الجبال، وهو يصعد كلّ يوم، وليس بعد الصّعود لا انتكاس ولا هبوط مهما حاولت فلول الردّة الرّجوع إلى الوراء، وستشعّ مشاعل النّور وينقشع الظّلام عمّن ظُلموا واضطُهدوا وعانوا من البطالة والإقصاء.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

406
أخر الأخبار

المنصة الرقمية للتشغيل من طالت بطالتهم: من يُشرف عليها وأي دور للبرلمان؟ إليك التفاصيل (فيديو)

327
الأخبار

لقطة إنسانية من مباراة تونس و أوغندا تخلّد في الذاكرة
324
الأخبار

كان 2025 – إلياس العاشوري: «نحن راضون جدًا عن الأداء وما قدمناه على أرضية الميدان» (فيديو)
317
الأخبار

سامي الطرابلسي : “اللاعبين كانوا في المستوى و أسعدوا الجماهير” (فيديو)
310
الأخبار

كأس إفريقيا للأمم 2025 – حنبعل المجبري: «شكرًا للمغرب على حسن التنظيم» (فيديو)
297
الأخبار

نادي سيون السويسري يختار طبرقة لإقامة تربصه التحضيري
286
أخر الأخبار

الميداني الضاوي: تحديد سعر “الباز” لزيت الزيتون بـ 10 دينارات للكلغ الواحد لا يمكن أن يغطي كلفة الانتاج [فيديو]
283
الأخبار

زياد الجزيري : “تنتظرنا مواجهة صعبة أمام منتخب نيجيري قوي و يفرض الإحترام” (فيديو)
277
أخر الأخبار

جدل واسع إثر سقوط طائرة رئيس أركان الجيش الليبي… فريد العليبي يقدّم قراءة لحيثيات الحادثة [فيديو]
267
اقتصاد وأعمال

المعدل السنوي للأجور لكل عامل في المؤسسات العمومية يُقدَّر بـ 45 ألف دينارًا (تقرير)

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى