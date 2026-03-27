رئيس الدولة يتسلم اوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الجمعة بقصر قرطاج، على موكب تسلّم خلاله أوراق اعتماد سفراء أجانب جدد بتونس وهم على التوالي:

1.سعادة السيد REQUEIJO GUAL Orlando ، سفير جمهورية كوبا بتونس .

2.سعادة السيد SAITO Jun ، سفير اليابان بتونس.

3.سعادة السيد Isidro Antonio GONZÁLEZ AFONSO، سفير مملكة اسبانيا بتونس.

4.سعادة السيد Jorge Ayres Roza de Oliveira، سفير جمهورية البرتغال بتونس.

5.سعادة السيدة Boriana SIMÉONOVA ، سفيرة جمهورية بلغاريا بتونس.

وجرى هذا الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، محمّد علي النفطي.

