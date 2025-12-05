رئيس الدولة يتوجه إلى ضريح فرحات حشاد و يتحول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح هذا اليوم الجمعة، الخامس من شهر ديسمبر الجاري، إلى ضريح الشّهيد فرحات حشاد بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاغتياله قبل أن يتحوّل إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة و يجتمع مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.

و إثر ذلك، توجّه رئيس الدّولة إلى نهج جامع الزيتونة المعمور ثمّ إلى وسط العاصمة حيث التقى بعدد من المواطنين والمواطنات واستمع إلى مشاغلهم وانتظاراتهم، مؤكّدا أنّ العمل جارٍ بدون انقطاع على تلبيتها في أقرب الآجال.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



