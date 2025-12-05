Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس الدولة يتوجه إلى ضريح فرحات حشاد و يتحول إلى مقر رئاسة الحكومة بالقصبة (فيديو)

توجّه رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد صباح هذا اليوم الجمعة، الخامس من شهر ديسمبر الجاري، إلى ضريح الشّهيد فرحات حشاد بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاغتياله قبل أن يتحوّل إلى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة و يجتمع مع السيدة سارة الزعفراني الزنزري رئيسة الحكومة.
و إثر ذلك، توجّه رئيس الدّولة إلى نهج جامع الزيتونة المعمور ثمّ إلى وسط العاصمة حيث التقى بعدد من المواطنين والمواطنات واستمع إلى مشاغلهم وانتظاراتهم، مؤكّدا أنّ العمل جارٍ بدون انقطاع على تلبيتها في أقرب الآجال.
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

376
الأخبار

قضية البنك الفرنسي التونسي : آخر تطورات محاكمة المستشار السابق بوزارة أملاك الدولة

363
الأخبار

تونس: كميات الأمطار المسجّلة خلال الـ 24 ساعة الفارطة
348
الأخبار

كمال والي رئيساً جديداً للهيئة التسييرية للأولمبي الباجي
347
أخر الأخبار

في البرلمان.. النائب منال بديدة تتّهم: “ما حصل في قانون المالية فوضى تستهدف رئيس الجمهورية” (فيديو)
319
الأخبار

أمطار هامة في الشمال: الكاف في الصدارة بـ 48 مم تليها جندوبة وسليانة
319
أخر الأخبار

تواصل البحث عن ثلاثة بحارة مفقودين بعد انقلاب مركب صيد قبالة سواحل الصخيرة
319
الأخبار

تونس: إيقاف أحمد نجيب الشابي لتنفيذ حكم نهائي في قضية «التآمر على أمن الدولة»
302
أخر الأخبار

الفرجاني ساسي: “نعتذر من التونسيين” (فيديو)
298
أخر الأخبار

باجة: بلدية مجاز الباب تُمهل المواطنين أسبوعاً لرفع مواد البناء الموضوعة عشوائياً بالطريق العام
295
الأخبار

مشروع قانون المالية 2026 : المصادقة على الترخيص للفلاحين باستعمال الطائرات المسيرة

© 2025 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى