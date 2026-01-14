رئيس الدّولة يتسلم التقرير النهائي لفريق العمل المكلّف بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بقابس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد أمس الثلاثاء 13 جانفي 2026 على اجتماع فريق العمل الذي تمّ تكليفه لإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي بمدينة قابس.

وتسلّم رئيس الدّولة بهذه المناسبة التقرير النهائي لفريق العمل المذكور واطّلع على التّوصيات الواردة فيه.

وأكّد في هذا السّياق حرصه على اتّخاذ الإجراءات اللاّزمة خصوصًا في جوانبها الفنية والماليّة والهيكليّة لوضع حدّ لمصادر التلوّث في مدينة قابس إلى حين وضع استراتيجية كاملة على المستوى الوطني، مُشدّدا على أنّه لن يخيّب آمال شعبنا في كلّ مكان وسيتمّ العمل على تحقيق انتظاراته في العيش في بيئة آمنة وسليمة خالية من كلّ الانبعاثات.

ويتكوّن فريق العمل من:

– علي بن حمود، مهندس بيتروكيميائي ورئيس الفريق.

– سامية بن علي، أستاذة محاضرة في الهندسة الكيميائية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بقابس.

– حميدة كواص، أستاذة محاضرة في أمراض الرئة والحساسيّة ورئيسة قسم بالمستشفى الجامعي بقابس.

– رفيق العوادي، مدير دراسات وإنجاز متقاعد من المجمع الكيميائي.

– محمد صالح النجّار، مدير عام متقاعد من المجمع الكيميائي.

– محمد بن شرادة، مدير عام متقاعد من المجمع الكيميائي.

– نور الدين الرّاشدي، مدير متقاعد من المجمع الكيميائي.

