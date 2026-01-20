رئيس السينغال يستقبل أبطال كأس أمم إفريقيا في داكار

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استقبل رئيس جمهورية السينغال، باسيرو ديوماي فاي، بعثة المنتخب السينغالي في مطار بليز دياجني الدولي بالعاصمة دكار فجر الثلاثاء، عقب تتويج منتخب أسود التيرانغا بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد انتصارهم الصعب على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

و نجح المنتخب السينغالي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، على حساب نظيره المغربي، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على ملعب مولاي عبد الله.

و ذكرت صحيفة Seneweb السينغالية أن الرئيس فاي عبّر عن فخره الكبير بما قدمه اللاعبون، مشيدًا بالروح القتالية العالية و الإصرار الذي تحلّى به الفريق من أجل إعادة الكأس القارية إلى دكار، إلى جانب الأداء الفني المميز و الكرة الجميلة التي قدمها المنتخب طوال مشواره في البطولة.

و أكّد رئيس السينغال، خلال حديثه مع اللاعبين، أهمية التحلي بالسلوك المثالي و الروح الرياضية داخل و خارج الملعب، مشددًا على أن هذا الإنجاز التاريخي لا يخص المنتخب وحده، بل يُعد مصدر فخر و اعتزاز للشعب السينغالي بأكمله.

و من المقرر أن يلتقي اللاعبون بالرئيس السينغالي مجددًا يوم الثلاثاء المقبل، عقب تنظيم مسيرة احتفالية كبرى تجوب شوارع العاصمة دكار، احتفاءً بالتتويج القارّي و صناع المجد الإفريقي.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



