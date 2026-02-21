رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يواجه شبح الإيقاف !!

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أثار حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اجتماع “مجلس السلام” الذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن جدلا واسعا، وسط اتهامات محتملة بخرق قواعد الحياد المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات فيفا.

و شارك إنفانتينو في الاجتماع الافتتاحي للمجلس، الذي أُطلق خلال شهر جانفي الماضي و يُنظر إليه كهيئة دولية بديلة للأمم المتحدة، في ظل انتقادات متكررة من ترامب للمنظمة الأممية.

و خلال اللقاء ، أعلن رئيس فيفا عن “شراكة حقيقية بين مجلس السلام و فيفا”، كما تحدّث عن خطط لتطوير مشاريع بنية تحتية كروية في قطاع غزة.

غير أنّ الجدل تصاعد بعد تداول مقطع مصور يظهر إنفانتينو مرتديا قبعة حمراء تحمل شعار “يو إس أيه”، ما اعتبره البعض إشارة سياسية قد تتعارض مع مبدأ الحياد.

و تنص المادة 15 من مدونة أخلاقيات فيفا على ضرورة التزام المسؤولين بالحياد السياسي في تعاملاتهم مع الحكومات و المنظمات، بما يتوافق مع مبادئ و أهداف الاتحاد الدولي.

كما تؤكد المادة 14 وجوب الامتناع عن أي سلوك قد يثير شبهة سوء التصرف أو تعارض المصالح.

و تشير اللوائح إلى أن أي خرق محتمل قد يعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنكات سويسرية (نحو 11.4 ألف دولار)، إضافة إلى إمكانية الإيقاف عن ممارسة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة قد تصل إلى عامين.

و لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إنفانتينو قد خالف فعليا مدونة الأخلاقيات ، كما لم يصدر تعليق رسمي من فيفا بشأن الجدل الدائر.

و يأتي ذلك في وقت يعمل فيه إنفانتينو بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية استعدادا لاستضافة الولايات المتحدة ، إلى جانب المكسيك و كندا، نهائيات كأس العالم 2026.

و علقت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، على مشاركة إنفانتينو بصفته عضوا في اللجنة ألأولمبية الدولية بأنها ستدرس ما إذا كان رئيس الفيفا، قد خالف أي قواعد بسبب حضوره مجلس السلام الجديد التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

