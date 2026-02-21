Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يواجه شبح الإيقاف !!

رئيس الفيفا جياني إنفانتينو يواجه شبح الإيقاف !!

أثار حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو اجتماع “مجلس السلام” الذي ترأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن جدلا واسعا، وسط اتهامات محتملة بخرق قواعد الحياد المنصوص عليها في مدونة أخلاقيات فيفا.

و شارك إنفانتينو في الاجتماع الافتتاحي للمجلس، الذي أُطلق خلال شهر جانفي الماضي و يُنظر إليه كهيئة دولية بديلة للأمم المتحدة، في ظل انتقادات متكررة من ترامب للمنظمة الأممية.

و خلال اللقاء ، أعلن رئيس فيفا عن “شراكة حقيقية بين مجلس السلام و فيفا”، كما تحدّث عن خطط لتطوير مشاريع بنية تحتية كروية في قطاع غزة.

غير أنّ الجدل تصاعد بعد تداول مقطع مصور يظهر إنفانتينو مرتديا قبعة حمراء تحمل شعار “يو إس أيه”، ما اعتبره البعض إشارة سياسية قد تتعارض مع مبدأ الحياد.

و تنص المادة 15 من مدونة أخلاقيات فيفا على ضرورة التزام المسؤولين بالحياد السياسي في تعاملاتهم مع الحكومات و المنظمات، بما يتوافق مع مبادئ و أهداف الاتحاد الدولي.

كما تؤكد المادة 14 وجوب الامتناع عن أي سلوك قد يثير شبهة سوء التصرف أو تعارض المصالح.

و تشير اللوائح إلى أن أي خرق محتمل قد يعرّض المخالف لغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف فرنكات سويسرية (نحو 11.4 ألف دولار)، إضافة إلى إمكانية الإيقاف عن ممارسة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم لمدة قد تصل إلى عامين.

و لم يتضح حتى الآن ما إذا كان إنفانتينو قد خالف فعليا مدونة الأخلاقيات ، كما لم يصدر تعليق رسمي من فيفا بشأن الجدل الدائر.

و يأتي ذلك في وقت يعمل فيه إنفانتينو بشكل وثيق مع الإدارة الأميركية استعدادا لاستضافة الولايات المتحدة ، إلى جانب المكسيك و كندا، نهائيات كأس العالم 2026.

و علقت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية كيرستي كوفنتري، على مشاركة إنفانتينو بصفته عضوا في اللجنة ألأولمبية الدولية بأنها ستدرس ما إذا كان رئيس الفيفا، قد خالف أي قواعد بسبب حضوره مجلس السلام الجديد التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

258
أخر الأخبار

الدربالي : مُخطط التنمية 2026-2030 “بديل يقطع مع المركزية”

250
الأخبار

بن عروس: إطلاق حملة “وجبة إفطار لعابري الطريق” بالمحمدية
237
الأخبار

بلدية تونس تدعو المحلات المجاورة للجوامع إلى تفادي أي نشاط يقلق راحة المصلّين
235
الأخبار

تونس تعزز حضورها الثقافي في باريس خلال الدورة 19 للجنة اليونسكو
234
الأخبار

الحرب في أوكرانيا: مفاوضات ثلاثية في جنيف (سفارة أوكرانيا في تونس)
233
أخر الأخبار

منظّمة الدّفاع عن المستهلك: كميات الزّيت المدعم مازالت محتشمة… ولحم الضأن بلغ 62 دينارا للكلغ [فيديو]
231
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم : برنامج مباريات الجولة 22
223
اقتصاد وأعمال

المغرب: ارتفاع التضخم بنسبة 0,3% في جانفي 2026
216
أخر الأخبار

مقترح قانون : المؤبّد لمروّجي المخدرات داخل حرم المؤسسات التربوية
215
اقتصاد وأعمال

دونالد ترمب: سأوقع اليوم على فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى