رئيس الفيفا يفتح النار على المنتخب السينغالي بعد أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا

وجّه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، تهنئة رسمية إلى منتخب السنغال بمناسبة تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب فوزه على المنتخب المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي احتضنتها العاصمة الرباط.

و قال إنفانتينو في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة «إنستجرام»: «ألف مبروك لمنتخب السنغال على هذا التتويج القاري المستحق، وللفوز بكأس الأمم الأفريقية على حساب المغرب في الرباط»، كما قدّم تهانيه لعبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، و لكل من ساهم في هذا الإنجاز.

و في المقابل، أثنى رئيس «فيفا» على التنظيم المغربي ، مشيداً بالأداء العام للبطولة و استضافة المملكة لها قائلاً: «تحية للمغرب أيضاً على بطولة رائعة، سواءً من خلال بلوغه المباراة النهائية أو عبر التنظيم المميز لهذه النسخة الاستثنائية».

و وجّه شكره لجلالة الملك محمد السادس على دعمه المستمر لكرة القدم، ولرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، عضو مجلس «فيفا»، على قيادته والتزامه بتطوير اللعبة.

غير أن إنفانتينو لم يُخفِ استياءه الشديد من الأحداث التي شهدتها نهاية اللقاء، مؤكداً إدانته القاطعة لما وصفه بـ«المشاهد غير المقبولة» داخل أرضية الملعب وفى المدرجات.

و قال : «ندين بشدة تصرفات بعض المشجعين، وكذلك بعض لاعبي المنتخب السنغالي وأعضاء الجهاز الفني، مغادرة الملعب بهذه الطريقة أمر مرفوض، والعنف لا يمكن التسامح معه في كرة القدم».

و شدد رئيس الاتحاد الدولي على ضرورة احترام قرارات الحكام في جميع الظروف، داخل الملعب وخارجه، مؤكداً أن التنافس يجب أن يبقى دائماً فى إطار قوانين اللعبة وروحها، محذراً من أن أي خروج عن ذلك «يهدد جوهر كرة القدم و قيمها».

كما حمّل إنفانتينو الفرق واللاعبين مسؤولية تقديم نموذج يُحتذى به، سواء للجماهير الحاضرة في المدرجات أو للملايين من المتابعين حول العالم، مضيفاً: «المشاهد المؤسفة التي شهدناها يجب إدانتها بشكل واضح، و لا يجب أن تتكرر أبداً. لا مكان لها في كرة القدم».

و اختتم إنفانتينو رسالته بالتأكيد على ثقته فى أن الهيئات التأديبية المختصة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ستتخذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن حماية صورة اللعبة والحفاظ على مبادئها الأساسية.

