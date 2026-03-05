رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لجوزاف عون: الشعب اللبناني يمكنه الاعتماد على دعمنا الكامل

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عبر شبكة «إكس»، أنه تحدث مع رئيس لبنان، جوزاف عون، بشأن الوضع الخطير في بيروت وفي بقية أنحاء البلاد.

وأضاف سانشيز أن الشعب اللبناني يمكنه الاعتماد على دعم إسبانيا الكامل، وعلى مساعدات إنسانية موجّهة إلى آلاف الأشخاص النازحين.

وتمسكت الحكومة الإسبانية برفضها المشاركة في الحرب ضد إيران، ونفت بشكل قاطع أي نية للتعاون مع الولايات المتحدة في العمليات العسكرية، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع العلاقات التجارية مع مدريد.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



