رئيس برشلونة يفتح النار على مبابي

انتقد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، تصرف الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، عقب انتهاء السوبر الإسباني المذاع عبر تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي.

و كان مبابي دعا زملاءه للتوجه إلى غرف الملابس مباشرة فور استلامهم ميداليات الوصيف.يذكر أن برشلونة انتزع لقب كأس السوبر الإسباني بعدما حسم موقعة الكلاسيكو بالفوز 3-2 على ريال مدريد في نهائي البطولة.

و قال لابورتا، عن تصرف مبابي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “آس” الإسبانية: “أنا مندهش مما فعله، في الفوز والهزيمة يجب أن يكون الإنسان كريماً ومحترماً. هذه الرياضة ويجب أن يكون السلوك طبيعياً”.

و أضاف: “أعتقد أننا كنا كرماء في انتصارنا واحترمنا للفريق المنافس، ولهذا السبب لا أستطيع فهم ما حدث”. وأكد رئيس برشلونة أنه منذ مباراة الكلاسيكو الأولى هذا الموسم، والتي انتهت بفوز ريال مدريد في “البرنابيو”، ساد نوع من التوتر بين لاعبي الفريقين.

و زاد : “كانت هناك نقطة تحول منذ مباراة الليجا، وكان اللاعبون يشعرون ببعض الاستفزاز، وهو أمر يمكن تفهمه. الحقيقة أنني لم أرَ تلك اللحظة الخاصة بمبابي على الملعب، لكنني أتفهم أنها كانت لحظات صعبة ومؤلمة للغاية، لا بد أنهم كانوا محطمين جداً ومن هنا جاء رد الفعل”.

و في ختام حديثه، أكد رئيس برشلونة أن هذا التصرف قد يكون نابعاً من الإحباط بسبب الهزيمة، بل وأشار إلى أن الترشيحات التي صبت في مصلحة البارسا قبل اللقاء قد يكون لها دور، قائلاً: “لقد تخيلوا أن لدينا فرصاً أكبر للفوز بهذه المباراة، وتمكنوا من التحقق من ذلك على أرض الملعب، وهذا في النهاية أمر مؤلم.. حين ترى الواقع كما هو”.

