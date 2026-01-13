رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس يفتح النار على رئيس ريال مدريد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

افتتح خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، فعاليات الموسم الثامن عشر من الإفطار الذي تنظمه وكالة “أوروبا برس”، بتصريحات مدوية عن عدة ملفات حساسة.

و قال تيباس، وفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية : “سأتحدث عن وجه نظري وما يزعج البعض أكثر من غيره.. أقول لفلورنتينو بيريز إن مسؤوليتي المؤسسية تفرض عليّ عدم الكذب، وقول الحقيقة حتى لو كانت مؤلمة. مؤسسة مثل رابطة الليغا يجب أن تنظر إلى المدى المتوسط”.

و حول الميزانية الاقتصادية، أكد تيباس أن الرابطة ستتجاوز 6.135 مليون يورو كإيرادات في الدورة الممتدة بين (27/28 و 31/32)، و هو نمو بنسبة 9% بعد تجديد العقود مع المشغلين لخمسة مواسم إضافية.

و أضاف : “نحن الدوري الوحيد الذي ينمو، رغم أن عدد سكاننا و دخل الفرد لدينا أقل من منافسينا، إلا أننا نجحنا في زيادة قيمة حقوقنا”.

و حذر تيباس من انهيار الدوريات التي تفتقر لاستراتيجيات واضحة مثل الدوريات الهولندي و النمساوي و السويسري، مشيراً إلى أن فقدان حقوق البث يجعلها غير جذابة للمشاهدين، وهو ما تسعى “رابطة الليغا” لتجنبه عبر حماية الأندية و اللاعبين الذين لا يشاركون دولياً.

فيما يتعلق بنوايا رئيس ريال مدريد، قال تيباس : “رابطة الليغا لم تحاول مصادرة أملاك ريال مدريد، بل حاولت ترسيخ ما كسبته للأندية. فلورنتينو روى القصة بشكل عكسي، ويستخدم ذلك كذريعة لتغيير نموذج ريال مدريد، مدعياً أنه يدافع عن نفسه ضد الرابطة بسبب قانون 20-21”.

و انتقل تيباس للحديث عن قضية “نيغريرا” مقارنة بملفات أخرى : “المشكلة الأكبر لم تكن نيغريرا، بل شراء المباريات بين عامي 2008 و 2013، كان ذلك الأمر الأكثر خطورة، وحينها قرر فلورنتينو النظر إلى الاتجاه الآخر.

في عام 2010، و قضية (بروجال) و تسجيلات رئيس هيركوليس.. من الذي لم يدعم فتح ملف للتحقيق مع هيركوليس؟ اسألوا رئيس النادي و الآن فلورنتينو يعطي دروسا في النزاهة!”.

