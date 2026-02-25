رئيس “فيفا” يعلّق على مخاوف تأثير أحداث المكسيك في المونديال

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، الثلاثاء أنه مطمئن إزاء استضافة المكسيك لبعض مباريات كأس العالم 2026 بالمشاركة مع الولايات المتحدة وكندا، وذلك عقب موجة العنف التي شهدتها البلاد على خلفية مقتل أحد كبار زعماء المخدرات.

و قال رئيس “فيفا” إنه “هادئ جدا”، مؤكدا أن “كل شيء يسير على ما يرام، وسيكون كل شيء رائعا”، وذلك خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس في مدينة بارانكيا الكولومبية.

و تعد هذه أول تصريحات لإنفانتينو منذ اندلاع أعمال العنف يوم الأحد في مناطق واسعة من المكسيك، من بينها مدينة غوادالاخارا (غرب البلاد)، المقرر أن تستضيف أربع مباريات ضمن مونديال 2026.

و سبق للرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن صرّحت بأن بلادها تُقدم “ضمانات كاملة” لسلامة المشجعين خلال مباريات كأس العالم.

و شدّدت شينباوم على أنه “لا يوجد أي خطر” يهدد المشجعين الذين سيزورون المدينة في شهر جوان لحضور أربع مباريات ضمن البطولة، مؤكدة أن السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان أمن و سلامة الزائرين.

