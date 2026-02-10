رئيس كولومبيا : نجوت من محاولة اغتيال هذا الأسبوع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، أنه نجا من محاولة اغتيال بعد أشهر من تحذيرات بشأن مؤامرة مزعومة من قبل تجار مخدرات لاستهدافه.

و قال بيترو في اجتماع للحكومة نقل على الهواء مباشرة، إنه تعذر على مروحيته الهبوط ليل الاثنين في وجهتها على الساحل الكاريبي بسبب مخاوف من أن أشخاصا لم يسمهم “كانوا سيطلقون النار” عليها.

و صرح الرئيس خلال الاجتماع: “اتجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل”.

و يأتي إعلان الرئيس الكولومبي بعد أسابيع قليلة من تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيترو باحتمال تدخل عسكري أمريكي في كولومبيا كما حصل في فنزويلا.

و تعد كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم والولايات المتحدة أكبر مستهلك له.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



