Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس كولومبيا : نجوت من محاولة اغتيال هذا الأسبوع

رئيس كولومبيا : نجوت من محاولة اغتيال هذا الأسبوع

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الثلاثاء، أنه نجا من محاولة اغتيال بعد أشهر من تحذيرات بشأن مؤامرة مزعومة من قبل تجار مخدرات لاستهدافه.

و قال بيترو في اجتماع للحكومة نقل على الهواء مباشرة، إنه تعذر على مروحيته الهبوط ليل الاثنين في وجهتها على الساحل الكاريبي بسبب مخاوف من أن أشخاصا لم يسمهم “كانوا سيطلقون النار” عليها.

و صرح الرئيس خلال الاجتماع: “اتجهنا إلى عرض البحر لأربع ساعات ووصلت إلى مكان لم نكن ننوي الذهاب إليه، هربا من التعرض للقتل”.

و يأتي إعلان الرئيس الكولومبي بعد أسابيع قليلة من تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بيترو باحتمال تدخل عسكري أمريكي في كولومبيا كما حصل في فنزويلا.

و تعد كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم والولايات المتحدة أكبر مستهلك له.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

343
الأخبار

والي صفاقس يعلن انطلاق برنامج شامل لصيانة الطرقات و يطّلع على تقدّم مشاريع بلدية بالمدينة

336
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : تونس و الجزائر قلب واحد مصير واحد تاريخ واحد ومستقبل مشترك يستمد قوته من وحدتنا و تضامننا..
315
اقتصاد وأعمال

الجزائر من كبار ممولي البنك الإفريقي للتنمية… و قد تستفيد من ذلك : تبون يلمّح إلى قرض بقيمة 3 مليارات دولار
300
أخر الأخبار

ما تخفيه تسريبات إبستين من شذوذ أخلاقي و قيمي: طارق السّعيدي يقدّم قراءة سوسيولوجية لممارسات النخبة المتحكمة في العالم [فيديو]
299
الأخبار

المنستير: وفاة تلميذ وإصابة آخر في حادثة اعتداء بسلاح أبيض
286
الأخبار

كريستيان براكوني يشرف وقتيا على تدريب الترجي
273
الأخبار

صفاقس : انطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الحيوانات لسنة 2026
270
الأخبار

تقلبات جوية وأمطار غزيرة: المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو إلى أقصى درجات الحيطة والحذر
265
أخر الأخبار

باجة: وصول طائرة هليكوبتر.. وتواصل عمليات البحث عن شاب مفقود بشاطئ كاب نيقرو (فيديو)
260
الأخبار

البحرية الأمريكية تحذر السفن بمضيق هرمز

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى