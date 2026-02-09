رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان لـ”الرقمية” : مقترح قانون لإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب حسن الجربوعي، رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان، عن الشروع في العمل على مقترح قانون لإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت، في إطار الاستعداد لموسم الزيتون القادم ووضع رؤية جديدة للقطاع.

تنسيق تشريعي–تنفيذي استعدادًا لموسم الزيتون

وأوضح الجربوعي أن العمل جارٍ بالتنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، بهدف بلورة استراتيجية متكاملة تضمن حسن التعاطي مع موسم الزيتون المقبل، مشيرًا إلى أن تونس تمتلك الإمكانيات والطاقات اللازمة، لكن ما ينقص هو وضوح الرؤية والإرادة السياسية.

وأضاف في هذا السياق:

“لدينا الإمكانيات والطاقات، تنقصنا فقط الاستراتيجية والإرادة… ونحن، كوظيفة تشريعية، سنعمل على مقترح قانون لإعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت، ووضع استراتيجية واضحة لكيفية الترويج والتخزين”.

تونس ثاني منتج ومصدّر عالميًا لزيت الزيتون

وشدّد رئيس لجنة الفلاحة على أن تونس تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج وتصدير زيت الزيتون، وهو ما يستوجب، وفق تعبيره، تبنّي رؤية جديدة وعملية لهذا القطاع الاستراتيجي، تُترجم إلى سياسات واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالتخزين والتسويق والترويج في الأسواق الخارجية.

وأكد أن إعادة هيكلة الديوان الوطني للزيت تمثل مدخلًا أساسيًا لإصلاح المنظومة ككل وتعزيز مردودية القطاع، بما يخدم الفلاحين والاقتصاد الوطني.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



