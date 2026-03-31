رئيس مجلس الجهات و الأقاليم يلتقي الرئيس الجزائري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التقى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر المرادية بالعاصمة الجزائر، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، الذي يؤدي زيارة عمل الى الجزائر على رأس وفد برلماني من المجلس.

و عقب اللقاء، أدلى الدربالي بتصريح قال فيه إنه نقل للرئيس الجزائري تحيات أخيه رئيس الدولة قيس سعيّد، مضيفا أن اللقاء كان مناسبة للوقوف عند العديد من المحطات النضالية التي جمعت البلدين الشقيقين.

كما أفاد بأن المحادثة تناولت العلاقات المتميزة القائمة بين تونس والجزائر، وسبل تفعيل التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

و ضم الوفد البرلماني الى جانب الدربالي كلا من يوسف البرقاوي نائب رئيس المجلس ومحمد الكو رئيس لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى.

و حضر اللقاء عن الجانب الجزائري رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام، والمستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية عمار عبة، و المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية فريد كورتال .

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



