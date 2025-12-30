Français
رئيس مجلس نواب الشعب يزور معرض الصناعات التقليدية بالدندان

زار رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، معرض “قرية وهديّة” بدار الصناعات التقليدية بالدندان، الذي تنظّمه المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بمنوبة من 22 إلى 30 ديسمبر 2025، و ذلك بحضور والي منوبة وعدد من نواب الجهة.

و اطّلع رئيس مجلس نواب الشعب على ما تضمّنه هذا المعرض من منتوجات في مختلف اختصاصات الصّناعات التقليدية تعرّف بمميّزات الجهات المشاركة وخصوصياتها وتراثها العريق وبالهوية التّونسية وطابعها الأصيل، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.

و قد التقى رئيس مجلس نواب الشعب بالعارضين من حرفيين وحرفيات من مختلف جهات الجمهورية وتعرّف على مشاغلهم وتطلّعاتهم.

و ثمّن منتوجاتهم التي تتمّيز بالجودة وبإبداع كبير يحمل بصمات الحرفي التونسي في عدّة مجالات، مؤكّدا أهمية مثل هذه التظاهرات في دعم نشاط الحرفيين و تمكينهم من ترويج منتوجاتهم التقليدية ومزيد التّعريف بها.

