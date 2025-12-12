Français
رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن عمال الغراسة و البستنة بتطاوين و قبلي

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن عمال الغراسة و البستنة بتطاوين و قبلي

استقبل ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب مؤخّرا بقصر باردو، ممثّلين عن عمال الغراسة والبستنة بولايتي تطاوين وقبلي، وفق ما نشره البرلمان مساء الجمعة.

و أبلغ ممثلو العمال رئيس المجلس مشاغل عمال البستنة في هذين الولايتين والمتمثلة بالخصوص في تأخّر صرف أجورهم منذ عدة أشهر بما أثّر سلبا على ظروفهم المعيشية والاجتماعية، إضافة إلى غياب قانون أساسي يمكّن من تصنيف هذه الفئة وتوضيح وضعياتها الشغلية.

و أعربوا عن الأمل في إيجاد حلول لهذه الوضعيات بالنظر إلى ظروفهم الاجتماعية الصعبة.

و أكّد رئيس مجلس نواب الشعب تفهّمه لما تمّ عرضه من مشاغل مؤكّدا الاستعداد لتقديم الدعم اللازم لإيجاد الحلول الملائمة في إطار صلاحيات مجلس نواب الشعب التشريعية والرقابية.

و حضر اللقاء منصف المعلول النائب عن ولاية تطاوين ، وإلياس بوكوشة، والطاهر المنصوري، و بوبكر يحي، النواب عن ولاية قبلي.

