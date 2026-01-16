Français
الأخبار

رئيس مجلس وزراء اليمن يستقيل

رئيس مجلس وزراء اليمن يستقيل

ذكرت وكالة ⁠الأنباء اليمنية (سبأ) مساء أمس الخميس، أن ⁠مجلس القيادة ⁠الرئاسي في اليمن، المدعوم من السعودية، قبل استقالة رئيس مجلس ‌الوزراء سالم بن بريك وعين وزير الخارجية شائع محسن ‍الزنداني رئيسا جديدا للوزراء.

وقالت الوكالة إن ​بن بريك قدم الاستقالة رسميا، والتي وافق عليها المجلس، ‌قبل تكليف الزنداني بتشكيل الحكومة المقبلة. وبات اليمن مصدر توتر متصاعد بين السعودية والإمارات في الأشهر الماضية.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو مجموعة ‌انفصالية مدعومة من الإمارات، قد سيطر على مناطق في جنوب وشرق اليمن في ديسمبر 2025 متقدما إلى مشارف الحدود السعودية، ‍وهو ما اعتبرته المملكة تهديدا ⁠لأمنها القومي. ومنذ ذلك الحين، استعاد المقاتلون المدعومون من السعودية السيطرة على معظم تلك المناطق.

وشكّلت الخلافات الحادة حول مجموعة من القضايا الأخرى ​أيضا سببا للتوتر بين ‌القوتين الخليجيتين.

تعليقات

