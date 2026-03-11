رئيس مدغشقر يحلّ الحكومة ويفتح مرحلة سياسية جديدة في البلاد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلن رئيس مدغشقر حلّ الحكومة وإنهاء مهام رئيس الوزراء، في خطوة تمهّد لمرحلة سياسية جديدة في تنظيم السلطة التنفيذية في البلاد.

وجاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم 9 مارس 2026، ليشكّل محطة بارزة في مسار إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي.

وبحسب تحليلات سياسية متطابقة، تهدف هذه الخطوة إلى إعطاء دفعة جديدة لأداء الحكومة وتسريع تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تعتبرها السلطات أولوية، خاصة في المجال الاقتصادي.

ويسعى رئيس الدولة، من خلال تشكيل فريق حكومي جديد، إلى تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في ظل الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لدعم النمو وتحسين الأوضاع المعيشية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



