Français
Anglais
العربية
الأخبار

رئيس مدغشقر يحلّ الحكومة ويفتح مرحلة سياسية جديدة في البلاد

أعلن رئيس مدغشقر حلّ الحكومة وإنهاء مهام رئيس الوزراء، في خطوة تمهّد لمرحلة سياسية جديدة في تنظيم السلطة التنفيذية في البلاد.

وجاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم 9 مارس 2026، ليشكّل محطة بارزة في مسار إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي.

وبحسب تحليلات سياسية متطابقة، تهدف هذه الخطوة إلى إعطاء دفعة جديدة لأداء الحكومة وتسريع تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تعتبرها السلطات أولوية، خاصة في المجال الاقتصادي.

ويسعى رئيس الدولة، من خلال تشكيل فريق حكومي جديد، إلى تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في ظل الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لدعم النمو وتحسين الأوضاع المعيشية.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , ,

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

431
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور

385
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
373
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
340
الأخبار

تونسيون عالقون في قطر: آخر التطورات بخصوص تأشيرات العبور نحو السعودية
338
أخر الأخبار

منور الصغير يكشف أسباب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحوم الحمراء و يؤكّد أن آخر إحصاء للقطيع كان سنة 2004-2005[فيديو]
334
الأخبار

رسميًا: إطلاق خدمة شحن الشارات الآلية للطرقات السيارة عبر تطبيقة دي 17
321
أخر الأخبار

الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]
298
الأخبار

غارات إسرائيلية متزامنة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
297
اقتصاد وأعمال

وزير الفلاحة يطلع على عدد من المشاريع الفلاحية بالقيروان
295
الأخبار

الأمن التونسي يوقف أحد أخطر عناصر مافيا ”لاكامورا” الإيطالية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى