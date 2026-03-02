رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يتهم أمريكا وإسرائيل باستهداف منشأة نطنز النووية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

وجّه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إتهم فيها أمريكا وإسرائيل بشن هجمات متكررة ضد المنشآت الإيرانية.

وكتب محمد إسلامي أن أمريكا وإسرائيل واصلا اعتداءاتهما، حيث استهدفا مجددًا بعد ظهر يوم الأحد 1 مارس، وعلى مرحلتين، منشأة نطنز النووية، في هجومين يخالفان القوانين الدولية.

وأكد محمد إسلامي حسب وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن هذه الهجمات العسكرية تشكل انتهاكًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها ذات الصلة، والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطار عمل اللجنة العلمية التابعة للأمم المتحدة المعنية بآثار الإشعاع الذري (UNSCEAR)، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، واتفاق الضمانات الشامل بين إيران والوكالة (INFCIRC/214)، وقرارات مجلس محافظي الوكالة ومؤتمرها العام، إضافة إلى معايير الأمان الصادرة عنها وسائر الوثائق الدولية ذات الصلة.

