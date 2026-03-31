رئيس نقابة الفلاحين: “تقلبات الطّقس الحالية أربكت توازن النّباتات ويمكن أن تلحق خسائر بالمحاصيل” [فيديو]

أكّد اليوم الثّلاثاء، 31 مارس 2026، رئيس النّقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي في تصريح لتونس الرّقمية، بأنّ للتقلبات الجوّية التي تعيشها البلاد خلال هذه الفترة تأثيرات سلبية على الفلاحة و خاصة عنصر الصقيع أو ما يصطلح عليه بـ “الجليدة” بالاضافة إلى عامل الندى “النّدوة” الذّي يتسبب في عديد الأمراض للنباتات و الأشجار.

و أوضح الضاوي أنّ عامل “الجليدة” يشكلّ خطرا على الخضروات خاصة، في حين أنّ “النّدوة” و هي عنصر مختلف تتسبب في أمراض تكون في شكل تعفنات بما في ذلك التعفنات الجذرية على اعتبار انّ النبتة لا تجد توازنها كونها في مناخ بارد و من ثمّ تتحول مباشرة إلى مناخ ساخن اي انّ التوازن بالنسبة للنبتة يفقد، ما يساعد في حدوث التعفنات، مشدّدا على انّ عامل الجليدة او الصقيع قد يتسبب حتى في قتل النبتة.

هذا و قال رئيس النّقابة التونسية للفلاحين إنّه في علاقة بعامل الريح فإنّ قوته هي المحدّد الرئيسي لمدى تأثيره، حيث أنّ الرياح القوية و التي قد تتسبب في بعض الاحيان في سقوط الازهار و حتى الأشجار تكون عنصرا خطير و مضر خاصة بالاشجار المثمرة مثل اللوز و الخوخ ، و لكن إذا ما كانت سرعتها عادية فهي عنصر توازن بالنّسبة للنبتة على اعتبار أنّ عملية التلقيح تحدث عن طريق الرياح.

و اشار المتحدّث إلى كون النبتة في حاجة إلى ان تتكون قبل أن تضغط عليها الحرارة و هذا في علاقة ايضا بالزّراعات الكبرى التي هي حاليا في مرحلة نمو السنبلة و عامل البرد و الامطار لن يضرّ بها على اعتبار انها في حاجة إلى الأمطار حاليا و بالتالي فإنّ عنصر البرد المعتدل و الامطار سيساهم في تكييفها على احسن حال، و الحديث عن كون عامل الماء، اي الامطار تتسبب في أضرار للسنبلة يكون في المرحلة التي تنضج فيها الحبة و بالتالي فإنّ الماء يغير لها لونها نحو الابيض، العامل الذّي يجعل المحصول يتراجع حتى على مستوى تصنيف الجودة من قبل ديوان الحبوب.

و اعتبر الضاوي أنّ الموسم الفلاحي الحالي يبشّر بالخير، خاصة في ظلّ موسم التساقطات الجيدة و الذّي قد يساهم في تجاوز جملة من الاشكاليات و الرواسب التي خلفتها مواسم الجفاف الفارطة، مشدّدا على ضرورة توفير الأسمدة العضوية مثل الامونيتر و الازوت التي لا تزال تشهد إلى حدّ الآن نقصا ما قد يتسبب في تحقيق تراجع الانتاج الفلاحي بالنّسبة لهذا الموسم، وفق تعبيره.

