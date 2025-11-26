Français
رئيس نيجيريا يعلن حالة طوارئ أمنية بعد موجة اختطافات واسعة

أعلن رئيس نيجيريا حالة طوارئ أمنية على مستوى البلاد، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، و ذلك في أعقاب سلسلة من عمليات الاختطاف التي ضربت عدة ولايات خلال الأيام الماضية و أثارت قلقًا واسعًا في الشارع النيجيري.

و بحسب الرئاسة النيجيرية، أصدر الرئيس أوامر عاجلة بنشر قوات أمن إضافية و تعزيز وجود الجيش في المناطق الأكثر تضررًا، مع تفعيل وحدات خاصة لملاحقة العصابات المسلحة التي تقف وراء حوادث الخطف المتكرّرة.

كما أعلن الرئيس عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التطورات على مدار الساعة و تنسيق الجهود بين الولايات و الجيش و الاستخبارات لإعادة المختطفين و تأمين المناطق الريفية التي تشهد أعلى معدلات الهجمات.

و تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من المواطنين و الجماعات المدنية لإجراء إصلاحات واسعة في المنظومة الأمنية، وسط اتهامات للسلطات بالعجز عن مواجهة تفاقم نشاط العصابات المسلحة.

